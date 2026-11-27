FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya deplasmanında 86-72 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, oyun kalitesinden memnun olmadığını, buna karşın iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından İtalya'nın başkenti Roma'daki PalaEur'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, soruları yanıtladı.

Ataman: Savaşçı ruhumuzu sonuna kadar sahaya yansıttık

Ataman, maçın zor geçeceğini bildiklerini belirterek şöyle devam etti: "Sadece eksiklerimizden dolayı değil, alıştığımızdan farklı bir basketbol oynayacağımızı da biliyorduk. Çünkü bu takımla çalışma fırsatı bulamadık. Ancak savaşçı ruhumuzu sonuna kadar sahaya yansıttık. Son iki dakika kala fark 4 sayıyken kaptırdığımız bir top var. Hücuma giderken maalesef Furkan topu kaybetti. Ardından yediğimiz 3 sayılık basketle bir daha toparlanamadık. Dış atışlarda etkisizdik. İtalya ise ilk periyottan itibaren hücum sürelerinin son saniyelerinde 3 sayılık isabetler buldu. Bu da bir kapasite meselesi. Bizim açımızdan çok önemli bir sonuç değil. Deplasmanda bu şartlarda oynamak kolay değil. Takımın mücadelesinden ve ortaya koyduğu ruhtan memnunum ancak basketbol kalitesinden memnun değilim."

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Dilara İrem Sancar Anadolu Ajansı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçı İtalya Türkiye müsabakasının ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörü Ergin Ataman, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sipahi: İlk yarıda kendi basketbolumuzu sahaya yansıttık

Milli basketbolcu Kenan Sipahi ise müsabakaya iyi başladıklarını vurgulayarak, "İlk yarıda kendi basketbolumuzu sahaya yansıttık. İkinci yarıda 3 sayılık atışları kaçırdık. Çok fazla serbest atış kaçırdık. İtalya, gerçekten zor atışları sayıya çevirdi. Eksiklerimize rağmen son ana kadar iyi mücadele ettik." diye konuştu.

Dilara İrem Sancar Anadolu Ajansı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçı İtalya Türkiye müsabakasının ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörü Ergin Ataman, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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