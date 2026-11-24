A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda oynayacağı İtalya ve İzlanda maçlarının hazırlıklarına devam etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan antrenman 2 saat sürdü.
Çalışmayı federasyon yönetimi de izledi
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler de taktik ve şut ağırlıklı çalışmayı takip etti.
Milli takım, elemelerde 26 Kasım Perşembe günü İtalya ile deplasmanda karşılaşacak, 29 Kasım Pazar günü ise İzlanda'yı konuk edecek.
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