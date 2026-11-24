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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda oynayacağı İtalya ve İzlanda maçlarının hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan antrenman 2 saat sürdü.

Çalışmayı federasyon yönetimi de izledi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler de taktik ve şut ağırlıklı çalışmayı takip etti.

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Milli takım, elemelerde 26 Kasım Perşembe günü İtalya ile deplasmanda karşılaşacak, 29 Kasım Pazar günü ise İzlanda'yı konuk edecek.

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