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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Chicago Bulls'u uzatmada 151-145 mağlup etti.

Bulls'a United Center'da konuk olan Nuggets, Jamal Murray ve Nikola Jokic ikilisinin etkili performansıyla üst üste 3, sezonun 10. galibiyetini elde etti.

Jokic'ten triple-double, Murray'den 45 sayı

Nuggets'ta Nikola Jokic, 37 sayı, 18 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaptı.

Jamal Murray ise 45 sayı, 5 ribaunt ve 7 asistle oynadı; Murray'in performansında altı üçlük de yer aldı. Christian Braun da 21 sayıyla Denver'a katkı verdi.

Bulls'ta Josh Giddey 23 sayı, 14 ribaunt ve 22 asistlik triple-double performansı sergiledi. Buddy Hield 33 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle oynarken Jalen Smith 26 sayı kaydetti, ancak bu katkılar takımı sezonun 12. yenilgisinden kurtaramadı.

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Adelman galibiyetle rahat bir nefes aldı

Denver Antrenörü David Adelman, galibiyetle rahat bir nefes aldı.

Adelman, "It was just a really tough night for us guarding them, but obviously at the other end, we did a lot of really good things," dedi.

Adelman, sözlerine şöyle devam etti: "It's the NBA - if we could win 130-60 every night, we would...If we'd lost I would say 'Our defense is really bad and blah blah blah.' But we didn't. We won, and we're 10 and five."

Knicks üst üste 5. galibiyetini aldı

New York Knicks, Madison Square Garden'da ağırladığı Indiana Pacers'ı 113-106 mağlup etti.

Peş peşe 5 olmak üzere 11. galibiyetini alan Knicks'te Karl-Anthony Towns 30 sayı ve 13 ribaunt, Jalen Brunson ise 22 sayı ve 7 asistle oynadı.

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Pacers'ta Pascal Siakam'ın 25, Andrew Nembhard'ın 16 sayısı ise takımı arka arkaya 4, sezonun 12. mağlubiyetinden kurtaramadı.

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