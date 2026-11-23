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Konyaspor deplasmanında 4-2'lik galibiyet alan Beşiktaş, puanını 25'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Haftaya 4'üncü sırada giren siyah-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetler'in puan kaybetmesiyle bir basamak yükselerek 3'üncü sıraya yerleşti.

Beşiktaş, ligdeki 5 deplasman maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamış, tek galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı almıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki son deplasmanında da Celtic'e yenilmişti.

Deplasman fobisi sona erdi

Bütün puan kayıplarını deplasmanda yaşayan ve dış saha maçları adeta bir fobiye dönüşen Kara Kartallar, Konyaspor'u 4-2 yenerek bu fobiye son verdi.

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Maçta 2-0 öne geçen Vincenzo İtaliano'nun öğrencileri, 2-2 beraberliğe düşüp taraftarlarına ‘’yine mi?’’ sorusunu sordurmaya başlamasına rağmen son bölümde 2 gol birden atarak sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla deplasman fobisini ortadan kaldıran Beşiktaş, aynı zamanda 3 puan kazandı.

Devre arasına kadar 4 maçın 3'ü evinde

Devre arasına kadar kalan 4 maçın 3'ü Beşiktaş'ın kendi evinde oynanacak.

Siyah-beyazlılar, gelecek hafta sahasında Galatasaray ile derbide karşılaşacak, bir sonraki hafta yine evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş, 15'inci haftada Gaziantep FK deplasmanına gidecek, 16'ncı hafta sonrasında verilecek aradan önce ise iç sahada Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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Bu süreçte Avrupa Ligi'nde 2 maça dış sahada çıkacak olan siyah-beyazlılar, İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile Perşembe akşamı oynayacağı maçta iç saha avantajına sahip olmasına rağmen tarafsız sahada, Gürcistan'ın Batum şehrinde sahaya çıkacak. Bu maç Beşiktaş taraftarına serbest olacak.

Beşiktaş, devre arasına girmeden önce 10 Aralık'ta Almanya deplasmanında Leverkusen'in konuğu olacak.

Vlahovic ve Trossard başrolde

Beşiktaş'ta başrolü, son maçlarda sergiledikleri etkili futbolla Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard aldı.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarında atılan 11 golün 10'unda imzası bulunan iki oyuncu, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun en güvendiği futbolcuların başında geliyor.

Vlahovic, Kasımpaşa maçında 1, Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarında ise 2'şer olmak üzere toplam 5 gol attı.

Trossard ise Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında 1'er gol attı, Gençlerbirliği maçında atılan 3 golün de asistini yaptı. Vlahovic'le birlikte bu 3 maçta alınan 7 puanın başrol oyuncusu oldu.

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Dusan Vlahovic, 11 golle gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti. Asist krallığında ise 4 asistle Leandro Trossard 4'üncü sırada yer alıyor.

İlk devrenin en kritik maçı bu hafta

Beşiktaş, ilk devrenin belki de en kritik ve ligin kalanını etkileyecek maçına bu hafta çıkacak.

Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, 22 puanla 3'üncü sırada bulunan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de ezeli rakibini ağırlayacak.

Ligdeki konumu ve aradaki puan farkı nedeniyle puan kaybına tahammülü bulunmayan Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerek ‘’şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olduğunu’’ göstermek isteyecek.

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Siyah-beyazlılar bu maçı kazanırsa farkı 3'e düşürecek ve yarışa ortak olacak.

Maçı kaybetmesi durumunda ise 9 puana çıkacak fark, Beşiktaş'ın lig şampiyonluğunu uzaktan takip etmesine sebep olacak.

Bu kritik eşiğin farkında olan Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında kazanmaktan başka düşüncesi olmayacak.

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