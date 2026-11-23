Yarın oynanacak maçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi açılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta mücadeleleri yarın ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Galatasaray yarın, Fenerbahçe 25 Kasım'da sahada
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, İngiltere ekibi Aston Villa'yı yarın saat 20.45'te ağırlayacak.
Fenerbahçe ise Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.
"Devler Ligi"nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarınki karşılaşmalar
Yarın:
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - LASK (Avusturya)
20.45 Galatasaray - Aston Villa (İngiltere)
23.00 Real Madrid (İspanya) - PSV (Hollanda)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz)
23.00 Leipzig (Almanya) - Lens (Fransa)
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Real Betis (İspanya)
23.00 Como (İtalya) - AEK (Yunanistan)
25 Kasım Çarşamba programı
25 Kasım Çarşamba:
20.45 Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya)
20.45 Sabah (Azerbaycan) - Barcelona (İspanya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Roma (İtalya)
23.00 Inter (İtalya) - Stuttgart (Almanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Viking (Norveç)
23.00 Sporting (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Lille (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Fenerbahçe
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.