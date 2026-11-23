Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu ve 3 puan hasreti devam etti.
Ligde 6 maçtır kazanamayan Ekenler Beton Sivasspor'un son galibiyeti 9. haftada geldi.
Son galibiyet Pendikspor'a karşı geldi
Sivasspor, 9. haftada evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 yendi, 10. haftada ise deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlılar, 11. haftada iç sahada SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı, 12. haftada deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu.
Sivasspor, 13. haftada iç sahada Boluspor'a 2-1 kaybetti, 14. haftada dış sahada Artı Değer Vanspor FK'ye 3-1 yenildi.
Kırmızı-beyazlılar, dün Bursaspor deplasmanında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle galibiyet hasretine son veremedi.
Sivas temsilcisi, ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı ve 13 puana sahip.
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