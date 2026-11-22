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Amed Sportif Faaliyetler, futbolcusu Mbaye Diagne'nin milli maç arasının ardından takım antrenmanlarına katılmadığını bildirdi.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Diagne'nin antrenmanlara katılmamasına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler üzerine açıklama yapılması gereği doğduğu belirtildi.

İzin 12 Kasım'da sona erdi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli maç arası nedeniyle takımımıza verilen izin 12 Kasım tarihinde sona ermiş olmasına rağmen futbolcumuzun 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerindeki antrenmanlara katılmadığı, kulübümüz tarafından tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alınmıştır."

Futbolcuya 18 Kasım tarihinde gönderilen ihtarnameyle, 72 saat içinde yazılı savunmasını sunması ve en geç 19 Kasım'da Diyarbakır'da hazır bulunarak takım çalışmalarına katılması talep edildi.

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Savunma ve sağlık raporu değerlendiriliyor

Diagne'nin belirtilen tarihte takıma katılmadığı, vekili aracılığıyla ilettiği yazılı savunmasında ise sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım'da Diyarbakır'a döneceğini bildirdiği kaydedildi.

Kulüp, savunma ve sağlık raporuna ilişkin süreci şu sözlerle anlattı:

"Kulübümüz, futbolcumuzun sunduğu savunma ve sağlık raporunu ilgili mevzuat ve sözleşmesel yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmektedir. İnceleme sonucunda gerekli görülmesi halinde ilgili işlemler tesis edilecektir."

Kulübün, tüm süreçlerde olduğu gibi bu konuda da kurumsal disiplin, profesyonel sorumluluk ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde hareket etmeye devam edeceği ifade edildi.

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