Çaykur Rizespor, sahasında 27 Kasım Cuma günü Kasımpaşa ile yapacağı Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Antrenman iki grup halinde yapıldı
Yeşil-mavililer, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda takım iki grup halinde çalıştı.
Dünkü karşılaşmada forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise sahada ısınma ve top kapma çalışmasının ardından çabukluk ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, 5'e 5 kaleli oyun ve hız koşusuyla sona erdi.
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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