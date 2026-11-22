Batman Petrolspor Muğlaspor'u 2-0 yendi: Şahin'den maksimum puan hedefi

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Muğlaspor'u 2-0 yenen Batman Petrolspor'un teknik direktörü Selçuk Şahin, "Bizim için güzel bir gün geçti. Bu şekilde kazanmak ve kalan dört maçta da maksimum puanı alarak ilk yarıyı bitirmek istiyoruz." dedi.