Galatasaraylı yıldızlara futbolcu olmasalardı hangi mesleği seçecekleri soruldu. Abdülkerim Bardakcı'nın Yunus Akgün'e biçtiği rol ise herkesi güldürdü.
Galatasaraylı futbolculara, "Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?" sorusu yöneltildi.
Sarı-kırmızılı oyuncuların verdiği yanıtlar eğlenceli anlara sahne olurken Abdülkerim Bardakcı'nın tercihi ve Yunus Akgün'e biçtiği rol dikkat çekti. Galatasaraylı futbolcuların meslek sorusuna verdiği cevaplar şöyle...
Lesley Ugochukwu: Oyuncu (E-spor)
Yunus Akgün: "Babamın yanında fabrikada işçi olurdum"
Deniz Gül: "Doktor"
Victor Osimhen: "İş adamı"
Lucas Torreira: "Fitness antrenörü"
Davinson Sanchez: "Otobüs şoförü"
Batrakov: "Masa tenisi oyuncusu"
Mario Lemina: "Boksör"
Abdülkerim Bardakcı: "Araç kullanmayı çok seviyorum. Futbolcu olmasaydım otobüs şoförü olurdum, Yunus'u da muavin olarak yanıma alırdım."
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