Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hakemlerle ilgili bir şikâyetinin olmadığını dile getiren Adalı, MHK'deki iki isme seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Hakemlerle ilgili şikayetim yok. Ancak MHK'deki iki tane arkadaşa seslenmek istiyorum. Bu çocukları rahat bıraksınlar. Müdahale etmesinler, yönlendirmesinler. Anthony Taylor'a bir şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar. Bir şeyler düzelmeye gidiyor. Bulandırıp, bozmasınlar."

TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş maçını Çağdaş Altay yönetti.

İptal edilen gol için VAR yorumu

Beşiktaş'ın iptal edilen golüne de değinen Adalı, teknolojinin verdiği karara ilişkin değerlendirmesinin ardından MHK'ye yönelik eleştirilerini yineledi.

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"İptal edilen golümüzle ilgili çıplak gözle seyreden herkes ofsayt değil diyor. Teknoloji, ofsayt diyor. Söyleyecek bir şey yok. Hiç oralarda değilim. MHK konusunda ise durumlar iyi giderken gördüklerim, duyduklarım, hissettiklerim var. Maalesef MHK'deki iki arkadaşımız bu işi eskiye benzer şekilde bulandırmaya çalışıyor. Yapmasınlar."

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Spor

TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş: 2-4