Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaştı. Siyah-beyazlı takımın 50. dakikada Dusan Vlahovic'le bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken bu karar sosyal medyada büyük tartışma çıkardı.
"Vicdanları yaralayan bir gol iptali daha"
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, iptal kararının yanlış olduğunu belirterek paylaşımında, "Vlahovic'in 3. golü, çıplak gözle ofsayt değil! Teknoloji ile ofsayt çıktı. Vicdanları yaralayan bir gol iptali daha. Maalesef Arsene Wenger, gün ışığı ofsayt sistemi testleri geçemedi." ifadelerini kullandı.
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