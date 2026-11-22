Göztepe'de Stoilov: Bizim adımıza gerçekten çok değerli bir galibiyet oldu

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Stoilov, kendileri adına çok değerli bir galibiyet olduğunu söyledi.