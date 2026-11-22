Okan Buruk ile Ali Şansalan arasında olay diyalog: Ne konuştukları ortaya çıktı
Galatasaray'ın Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart tartışılmaya devam ediyor. Spor yorumcusu Ersin Düzen, tecrübeli teknik adamın hakem Ali Şansalan'ın elini sıkmaması nedeniyle ikinci sarı kartla oyundan atıldığını öne sürdü. Düzen, maç sırasında yaşandığı iddia edilen diyalogları da kamuoyuyla paylaştı.
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