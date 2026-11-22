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Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Ali Osman Avşar seçildi.

Seçime tek aday olarak giren Avşar, açık oylamayla kırmızı-siyahlı kulübün Arda Çakmak'tan sonraki yeni başkanı oldu.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli ve Tüzük Tadil Genel Kurulu, Kocatepe Kültür Merkezi'nde toplandı. 2 bin 334 delegeden 380'inin katıldığı genel kurulda Divan Başkanlığı'na Gün Emre İçer seçildi.

Genel kurul öncesinde başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklayan Çakmak'ın yerine Avşar kongreye tek aday olarak girdi. Yönetim ve denetim kurulu raporları ise genel kurulda ibra edildi.

Avşar: Gençlerbirliği'nin bir büyüsü var

Avşar, genel kurula teşekkür konuşmasında kulübün kendisi için önemine değinerek, "Gençlerbirliği'nin bir büyüsü var. Bu camiaya girdiğimden beri gecemi gündüzüme katıyorum. Yönetici olayım olmayayım, gözüm, aklım hep Gençlerbirliği'nde." dedi.

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Kulübün duayen başkanı İlhan Cavcav'ı tanımadığını ama hakkında çok şey duyduğunu anlatan Avşar, "Gençlerbirliği'ni evlatlarımdan ayırmam, dermiş. Benim de size sözüm olsun, Gençlerbirliği'ne iki evladıma nasıl bakmışsam öyle bakacağım." ifadelerini kullandı.

Güçlü bir yönetim kurulu oluşturduklarını vurgulayan Avşar, "Çok ciddi ödemelerimiz var, bunların üstesinden geleceğiz. Ligde kalacağız. Önümüzdeki sezon ise ilk sekizi zorlayacak bir kadro kuracağımıza söz veriyorum." diye konuştu.

Gazetecilere de konuşan Avşar, "Sevgili Arda başkanımızın emeği bu kulübe çoktur. Bizim de Gençlerbirliği için elimizden ne geliyorsa en iyisini yapacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın. Bu sene ligde kalıp önümüzdeki sene inşallah Avrupa hedeflerimiz var. Gençlerbirliği taraftarları merak etmesin. Çok iyi bir yönetim oluşturduk. Güçlü geliyoruz. Başta ekonomik krizleri bir çözelim. Ondan sonra elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın." açıklamasını yaptı.

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IHA Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Ali Osman Avşar seçildi.

İhraç önergesinde kısa süreli tartışma

Askıya alınan üyelikler ve kulüpten ihraç edilenlerle ilgili önerge sırasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Delegelerin ihraçlara itirazı üzerine eski Başkan Arda Çakmak'ın, "Bu adamlar kulüpten ihraç edilmezse kulüp üyeliğimden istifa ediyorum" demesi salonda tartışmalara neden oldu. Çakmak tekrar kürsüye çıkarak üç ismin ısrarla kulüpten atılmasını istedi.

Yapılan oylama sonunda Erdem Göktürk, Baran Öncü, Okan Can Çevik, Rukan Bilal Bayır ve Evren Han'ın ihracı talebi delegeler tarafından reddedildi. Harun Erol ve Hakan Kaynar ile ilgili oylamanın sonunda ise iki isim kulüp üyeliğinden ihraç edildi.

Tüzük değişiklikleri kabul edildi

Genel kurulda tüzük değişikliği önerileri de oylanarak kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle yönetim kurulunun asıl üye sayısı 24'ten 15'e, yedek üye sayısı ise 12'den 8'e düşürüldü. Mevcut yönetim kurulu görev süresini seçildiği 24 asıl ve 12 yedek üyeli yapıyla tamamlayacak, yeni üye sayısı bu sürenin ardından yapılacak ilk yönetim kurulu seçiminde uygulanacak.

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Divan Kurulunun yapısı da yeniden düzenlendi. Divan Kurulu, kulüpte kesintisiz en az 10 yıllık asıl üyelik süresini tamamlamış üyeler ile hayatta bulunan eski kulüp başkanlarından oluşacak.

Üyelik başvurularını incelemek üzere 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan "Sicil ve Balotaj Kurulunun" oluşturulması kararlaştırıldı. Yeni düzenlemeyle başvuruların bu kurul tarafından incelenmesi, gerekçeli raporun ardından kabul veya ret kararının yönetim kurulunca verilmesi öngörüldü.

Gençlerbirliği'nin kurulduğu okul olan Ankara Atatürk Lisesi (AAL) mezunları, tüzük değişikliğiyle "referans şartından muaf" tutuldu. Verilen önergeyle "AAL mezunlarının kulübe üyeliklerinde referans şartı aranmayacağı" genel kurulda oylanarak kabul edildi ve karara bağlandı.

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Yeni tüzüğün 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

IHA Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Ali Osman Avşar seçildi.

Yeni yönetim kurulunda yer alan isimler

Avşar başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: Mehmet Doğru, Haluk Kara, Ahmet Turgut, Ömer Çebitürk, Mustafa Gülmez, Ahmet Orkun Taştan, Abdurrahim Gedik, Alper Talas, Cihat Murat Kahramaner, Çınar Yıldırım, Ertuğrul Beray Ardıç, Erhan Burak Aydın, Feridun Kurt, Habip Aktaş, Kemal Onur, Kadir Özgür Keskin, Metin Söner, Murat Aras, Nimet Demir, Ömer Faruk Alimoğulları, Serkan Gökmen, Tayfun Bağlan, Tolga Arslan ve Tolga Turgut.

Disiplin Kurulu'nda Eren Toprak, Semih Bağlıcakoğlu, Sadık Yücel, Berk Talay ve Fatih Geçer, Denetleme Kurulu'nda ise Sinem Aydın, Ferhat Gülen, Tolga Şubat, Mehmet Karadağ ve Serdar Kadıoğlu görev alacak.

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