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Ödüller, 8. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda dereceye giren sporculara törenle verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 1816 sporcu mücadele etti; yarışlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlendi.

Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda, yarışlarda derece elde eden sporcular için ödül töreni düzenlendi.

168 Sporcuya para ödülü, 126 sporcuya kupa

21K ve 10K kategorilerinde genel klasman ile yaş gruplarında dereceye giren 168 sporcuya para ödülü, 126 sporcuya ise kupa takdim edildi.

Yarışlarda toplam 3 milyon 44 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Anadolu Ajansı 8. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda dereceye giren sporcular, Onat Kutlar Tiyatro Salonu'ndaki ödül törenine katıldı.

21K'da birinciler Murat Emektar ve Fatma Karasu

21K genel klasman erkekler kategorisinde Murat Emektar 1 saat 4 dakika 51 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Ali Kaya 1 saat 4 dakika 52 saniyeyle ikinci sırada yer alırken, Ahmet Alkanoğlu 1 saat 5 dakika 20 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde 1 saat 13 dakika 46 saniyelik derecesiyle birinciliği Fatma Karasu elde etti.

Bahar Yıldırım 1 saat 13 dakika 54 saniyeyle ikinci, Yayla Kılıç Gönen ise 1 saat 15 dakika 41 saniyeyle üçüncü sırayı aldı.

10K'da birinciler Dilek Koçak ve Diyar Ergüven

10K genel klasman kadınlar kategorisinde ilk sırayı 36 dakika 45 saniyelik derecesiyle Dilek Koçak aldı.

İnci Kalkan 37 dakika 7 saniyeyle ikinci, Şevval Özdoğan ise 37 dakika 57 saniyeyle üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde 30 dakika 26 saniyelik derecesiyle birinciliği Diyar Ergüven elde etti.

Aynı dereceyi yapan İsmail Taşyürek ikinci sırada yer alırken, yarışı 30 dakika 49 saniyeyle üçüncü tamamlayan isim Bahattin Üney oldu.

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Baklava ödülü

Organizasyonda geleneksel hale getirilen uygulama kapsamında, 21K genel klasmanında 27'nci sırada yer alan sporculara baklava ödülü verildi.

Baklava ödülünün sahibi erkeklerde Rıdvan Aykul, kadınlarda ise Buse Ureten oldu.

Yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

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