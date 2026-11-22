Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 21. ayağında 16. sırayı alan motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, sezonun son yarışına hazırlanıyor.
Yarış 8. turda durduruldu
Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde koşulan yarış, 8. turda 4 pilotun karıştığı kaza nedeniyle durduruldu.
Mücadeleye ardından 7 tur üzerinden yeniden start verildi.
ELF Marc VDS takımının pilotu Deniz, 21. cepten başladığı yarışı 16. sırada bitirdi.
Damalı bayrağı ilk sırada gören isim, Italtrans takımının İspanyol pilotu Daniel Munoz oldu.
Sezonun 22. ve son yarışı, İspanya'nın Valensiya kentinde 29 Kasım'da koşulacak.
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