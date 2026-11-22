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MotoGP takvimindeki Portekiz yarışının sıralama turları, izleyenlerin nefesini kesen bir kazaya sahne oldu. Brezilyalı sürücü Diogo Moreira, seans esnasında geçirdiği sert kazayla tribünlerde ve ekran başında büyük endişe yarattı.

Sıralama turları devam ederken aniden motosikletinin kontrolünü yitiren Moreira, havada taklalar atarak asfalta savruldu ve metrelerce sürüklendi. Şiddetli düşüşe rağmen genç pilotun bilincinin kapanmaması ve hemen ardından kendi başına ayağa kalkıp yürümesi herkesi hayrete düşürdü.

Kazanın yaşandığı anlarda yayını sürdüren spikerler de pilotun bu şekilde ayağa kalkması karşısında şaşkınlıklarını saklayamadı. Yetkililer, Moreira'nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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Bu olay, motosiklet yarışlarında sürücü güvenliğini sağlayan kask ve tulum teknolojilerinin ne denli geliştiğini bir kez daha gösterdi. Yüksek hızda gerçekleşen ve metrelerce sürüklenmeyle sonuçlanan kazadan pilotun ciddi bir yara almadan çıkması dikkat çekti.