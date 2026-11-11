Hokey maçında insanlık dışı müdahale: Oyuncu buz üzerinde baygın kaldı

Magnus Carlsen'e yenilen 14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş gözyaşlarını tutamadı

Katar'ın başkenti Doha’da düzenlenen Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, 26-28 Aralık tarihlerinde hızlı, 29-30 Aralık tarihlerinde ise yıldırım hamle müsabakaları ile devam ediyor. Şampiyonanın açık kategorisinde ülkemizi büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş, Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Cem Kaan Gökercan temsil ediyor. Şampiyonada, yarışan milli satranç oyuncusu Kaan, dünya bir numarası GM Magnus Carlsen ile karşılaştı. 14 yaşındaki milli sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, güçlü rakibine mağlup olmasının ardından gözyaşlarını tutamadı. Turnuvanın en genç yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Erdoğmuş’un oyunu salonda büyük ilgiyle takip edildi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Magnus Carlsen, genç sporcudan övgüyle bahsederek, “Yağız, dünyanın bugüne kadar gördüğü en iyi 14 yaşındaki oyuncu. Gelecekte adını çok duyacağız” şeklinde konuştu.