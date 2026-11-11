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Aracında olmayan yandı: Trafikte ceza yememek için hemen bagajınızı kontrol edin

12:47, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:49, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren trafik kuralı yeniden gündemde. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araçta bulundurulması zorunlu ekipmanları eksik taşıyan sürücülere bin 246 TL idari para cezası uygulanıyor. Erken ödeme yapan sürücüler ise cezayı 934,50 TL olarak ödüyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nda araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar tek tek belirlendi.


Hem para cezası hem de ceza puanıyla karşı karşıya kalabilirsiniz


2026 yılı trafik idari para cezalarına göre 31/1-a maddesi gereğince "Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak" nedeniyle sürücülere bin 246 lira ceza, erken ödeme halinde yüzde 25 indirim uygulanarak cezanın 934,5 liraya düşmesi sağlanabiliyor. 

Bunun dışında 10 ceza puanı sürücü belgesine ekleniyor. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleniyor.


Aracında olmayana bin 246 TL ceza!  Araçta bulunması zorunlu ekipmanlar neler?


📌Kriko ve bijon anahtarı

📌Çekme halatı


📌Yangın tüpü


📌İlk yardım çantası


📌El feneri


📌Yedek ampul


📌Pense ve tornavida


📌Patinaj zinciri


Araçlarda gerekli teçhizatların bulunmaması halinde polis ya da jandarma trafik ekipleri ceza uygulayabiliyor.


Ancak bu durum polis ya da jandarmanın iyi niyet göstermesi ve uyarmasıyla da geçiştirilebiliyor. Emniyet güçlerinin inisiyatifinde olan ceza nedeniyle araçlarda gerekli teçhizatların bulunması gerekiyor.


Uzmanlar bu malzemelerin sadece ceza riskini önlemek için değil, olası bir arıza veya kaza anında can güvenliği için de kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.


Başlıklar :trafik polisitrafik cezasıKarayolları Trafik Kanunuzorunlu ekipman
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Aracında olmayan yandı: Trafikte ceza yememek için hemen bagajınızı kontrol edin

Karayolları Trafik Kanunu'nda araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar tek tek belirlendi.


Hem para cezası hem de ceza puanıyla karşı karşıya kalabilirsiniz


2026 yılı trafik idari para cezalarına göre 31/1-a maddesi gereğince "Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak" nedeniyle sürücülere bin 246 lira ceza, erken ödeme halinde yüzde 25 indirim uygulanarak cezanın 934,5 liraya düşmesi sağlanabiliyor. 

Bunun dışında 10 ceza puanı sürücü belgesine ekleniyor. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleniyor.


Aracında olmayana bin 246 TL ceza!  Araçta bulunması zorunlu ekipmanlar neler?


📌Kriko ve bijon anahtarı

📌Çekme halatı


📌Yangın tüpü


📌İlk yardım çantası


📌El feneri


📌Yedek ampul


📌Pense ve tornavida


📌Patinaj zinciri


Araçlarda gerekli teçhizatların bulunmaması halinde polis ya da jandarma trafik ekipleri ceza uygulayabiliyor.


Ancak bu durum polis ya da jandarmanın iyi niyet göstermesi ve uyarmasıyla da geçiştirilebiliyor. Emniyet güçlerinin inisiyatifinde olan ceza nedeniyle araçlarda gerekli teçhizatların bulunması gerekiyor.


Uzmanlar bu malzemelerin sadece ceza riskini önlemek için değil, olası bir arıza veya kaza anında can güvenliği için de kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.


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