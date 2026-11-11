Aracında olmayan yandı: Trafikte ceza yememek için hemen bagajınızı kontrol edin

Güllü’nün ölümünde Sultan Nur Ulu 'yalan tanıklık' suçundan hakim karşısına çıktı

Yalova’da şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut’un (52) ölümüne ilişkin ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istenen Sultan Nur Ulu’nun (25) yargılanmasına başlandı. Tuğyan Ülkem Gülter’in kendisini tehdit edip baskıladığını belirten Ulu, "O dönemki avukatım, doğru zamanda söylemem gerektiğini belirtmişti. Tüm deliller toplandıktan sonra anlatmam gerektiğini söyledi. Onun sözünü dinleyerek bu şekilde yaptım. Tuğyan’dan uzaklaştığımda da emniyette her şeyi anlattım. Suçu benim üzerime atabileceğinden korktum" dedi.