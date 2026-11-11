Aracında olmayan yandı: Trafikte ceza yememek için hemen bagajınızı kontrol edin

Uyuşturucudan elde ettikleri paraları taşınmaz alarak aklayan şüphelilere operasyon: 7 gözaltı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Türkiye, Almanya ve İsviçre’de gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti suçlarına iştirak ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri taşınmaz alarak akladıkları belirlendi.
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