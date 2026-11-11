Küçük çocuklara uyuşturucu tuzağı: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Bungalov evde dehşet: Sevgilisini öldürüp intihar etti

Samsun'un Kavak ilçesindeki bir bungalov evde gece saatlerinde meydana gelen olayda, İsmail Yurtseven (38) ile sevgilisi Latife Mengüç (50) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Yurtseven'in tabancayla sevgilisini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.