Askere giden gençlere 6 bin TL harçlık ve temel ihtiyaç çantası

Canik Belediyesi, "Gönül Belediyeciliği" anlayışıyla gençlerin ve ailelerin bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyor. İlçe sınırlarında yaşayıp askere gidecek olan gençlere yönelik asker harçlığı ve çanta desteği yıl boyunca düzenli olarak sağlanıyor.

6 BİN TL ASKER HARÇLIĞI HESAPLARA YATIRILIYOR

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, asker harçlığı ve çanta desteğinin kesintisiz sürdüğünü belirtti. Sandıkçı, "Canik’imizden askere giden gençlerimize 6 bin TL asker harçlığı ve asker çantası desteği sağlamayı sürdürüyoruz. Ödemeleri her ay düzenli olarak gençlerimizin hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

ASKER ÇANTASINDA TÜM TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİ YER ALIYOR

Projeyle sadece nakdi destek sağlanmakla kalmayıp, gençlerin kışla öncesi ihtiyaç duyacağı tüm temel malzemeler de eksiksiz hazırlanıyor. Hediye edilen asker çantalarının içinde gençlerin kullanımına yönelik kişisel bakım ve temel ihtiyaç ürünleri yer alıyor.

BAŞVURULAR SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ'NE YAPILIYOR

Canik’te ikamet eden ve askere sevk belgesini alan gençler, belediye hizmet binasının zemin katında yer alan Sosyal Hizmetler Birimi’ne şahsen başvurarak 6 bin TL nakdi harçlık ve asker çantası desteğinden faydalanabiliyor.

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