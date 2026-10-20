Yaşlı kadının hesabından 78 bin lira aktardı: Bakıcı tutuklandı

Samsun'da yaşlı iki kadının bakımını üstlenen bakıcıyla ilgili ortaya çıkan olayda, banka hesabından yapılan para transferi ve kayıp altınlar dikkat çekti. Atakum ilçesinde yaklaşık 6 aydır bakıcı olarak çalışan 27 yaşındaki D.B.'nin, 86 yaşındaki yatalak kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira gönderdiği belirlendi. İcra borçları nedeniyle parayı aktardığını öne süren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşlı kadınların şikâyeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D.B., banka hesabına para havale ettiğini kabul etti. İcra borçlarının bulunduğunu belirten bakıcı, borçları nedeniyle parayı kendi hesabına aktardığını ileri sürdü. Ancak evdeki altınları kendisinin çalmadığını savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Gündem

İkinci el araç satımında kilometre ve ekspertiz vurgunu: 14 zanlı yakalandı

Gündem

Vize şirketlerine bot operasyonu: Vurgunun boyutu 370 milyon TL!

Gündem

Güzellik merkezinde dolandırıcılık operasyonu: 305 senetli sözleşme ele geçirildi