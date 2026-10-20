Yaşlı kadının hesabından 78 bin lira aktardı: Bakıcı tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, yaklaşık 6 aydır iki yaşlı kadının bakımını üstlenen 27 yaşındaki bakıcı, yaşlı kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı. Evde ayrıca 240 bin lira değerinde altının kaybolduğu belirlenirken, şüpheli para transferini kabul etti ancak altınları almadığını savundu.
Samsun'da yaşlı iki kadının bakımını üstlenen bakıcıyla ilgili ortaya çıkan olayda, banka hesabından yapılan para transferi ve kayıp altınlar dikkat çekti. Atakum ilçesinde yaklaşık 6 aydır bakıcı olarak çalışan 27 yaşındaki D.B.'nin, 86 yaşındaki yatalak kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira gönderdiği belirlendi. İcra borçları nedeniyle parayı aktardığını öne süren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yaşlı kadınların şikâyeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D.B., banka hesabına para havale ettiğini kabul etti. İcra borçlarının bulunduğunu belirten bakıcı, borçları nedeniyle parayı kendi hesabına aktardığını ileri sürdü. Ancak evdeki altınları kendisinin çalmadığını savundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.