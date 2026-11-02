Önce eşini ve kızını tehdit edip sokağa attı: Yemek yaparken uyuyakalınca evi yaktı

Olay, dün akşam saatlerinde Devgeriş Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen R.S., tartıştığı eşi A.S. (48) ve kızı İ.N.S.’yi öldürmekle tehdit edip, evden kovdu. Bunun üzerine A.S. ve İ.N.S. evden çıktı. Bir süre sonra R.S., yemek pişirirken uyuyakaldı. Bu sırada ocaktaki yemekten kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören R.S., evden kaçtı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Anne ve kızı, R.S.’den şikayetçi oldu.