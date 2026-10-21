Yaşlı kadının hesabından 78 bin lira aktardı: Bakıcı tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, yaklaşık 6 aydır iki yaşlı kadının bakımını üstlenen 27 yaşındaki bakıcı, yaşlı kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı. Evde ayrıca 240 bin lira değerinde altının kaybolduğu belirlenirken, şüpheli para transferini kabul etti ancak altınları almadığını savundu.