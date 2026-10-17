Samsun’da hafif ticari araç 30 metrelik şarampole yuvarlandı: Bir kişi yaralandı
00:18, 17/10/2026, Cumartesi
IHA
Samsun’un Canik ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 30 metre yükseklikten Atatürk Bulvarı’na uçtuğu kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi Derbent mevkisinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Pamuk idaresindeki 55 LT 881 plakalı hafif ticari araç, Derbent Mahallesi yolunda şarampole yuvarlanarak yaklaşık 30 metre aşağıdaki Atatürk Bulvarı’na düştü.
Ters dönen araçta yolcu olarak bulunan Irak uyruklu Wisam Musa Yaseen Alyaqoob yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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