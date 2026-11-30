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Samsun ’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası nda 16 yaşlarındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Eray Kaya ile Enes Bekdemir’in bulunduğu, plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Çakırtaş ile Karacaören mahalleleri arasındaki yolda saat 20.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tarlaya savruldu.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadılar

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya ile Bekdemir, tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Naaşlar, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

IHA Kaza yeri

IHA Enes Bekdemir

IHA Eray Kaya

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