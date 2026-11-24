"Bu sorun aslında giderek de büyümekte. Bu açıdan tabii bakıldığında halkımıza, tüm sağlık çalışanları, başta hekimler olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar düşmekte. Çünkü özellikle gereksiz antibiyotik tüketimi hem hasta talebiyle bazen de hekimler açısından biraz dikkatsiz olduğu durumlarda verilebiliyor. O yüzden hekimlerin de bu konuya çok dikkat etmesi bizim için çok önemli. Gerektiği durumlarda, gerektiği dozda ve gerektiği sürede antibiyotik kullanımını herkes açısından önemlidir. Bu tabii insanlar açısından önemliyken tek sağlık kavramı içinde hem çevre sağlığı hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığını hep birlikte etkiliyor. Çünkü antibiyotiklerin biliyorsunuz hem tarımda hem de hayvancılık sektöründe de kullandığını bilmekteyiz. Bunların da uygun ve düzenli, kontrollü şekilde kullanılmaması maalesef gıdalarla bizi de etkilediği için antibiyotik direncini hepimiz açısından sorunlu hale getiriyor"