Gereksiz antibiyotik kullanımının insan, çevre ve hayvan sağlığını etkilediğini söyleyen Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Özgür Günal, bir basın toplantısı düzenledi.
Günal, dünyada 18-24 Kasım tarihlerinin Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası olarak belirlendiğini hatırlattı.
DOĞRU KULLANIM TEDAVİ BAŞARISINI ARTIRIYOR
Antibiyotiklerin özellikle mikropların neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ajanlar olduğunu vurgulayan Günal, şunları söyledi:
HASTALAR DAHA KUVVETLİ ANTİBİYOTİK KULLANMAK ZORUNDA KALIYOR
Günal, bu durumlarda hastaların daha ciddi, daha kuvvetli, çoğu zaman damardan kullanılabilen ve hastaneye yatmayı gerektiren antibiyotikleri kullanmak zorunda kaldığına işaret etti.
Günal, şöyle devam etti:
DİRENÇ HERKESİN SORUMLULUĞU
Antibiyotik direncinden korunmanın herkesin sorumluluğu olduğunu sözlerine ekleyen Günal, tek sağlık kavramı adı altında antibiyotiklerin gerektiği zaman, gerektiği dozda ve sürelerde kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.
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