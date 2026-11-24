Dünyada kanser kaynaklı ölümlerde 6. sırada yer alan pankreas kanserinde erken ve doğru tanı, tedavi başarısı açısından kritik önem taşıyor. Medicana International Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği'nden Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, hastalığın bazen ileri evreye kadar belirti vermeyebileceğini, sarılık, istemsiz kilo kaybı ve karın ağrısı gibi bulgularda ise radyolojik ve endoskopik yöntemlerin belirleyici rol oynadığını belirtti.

SEMPTOMLAR TUTULUM BÖLGESİNE GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

Pankreas kanserinin yerleştiği bölgeye bağlı olarak farklı klinik tablolarla ortaya çıkabildiğini ifade eden Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, bazı vakalarda belirtilerin geç fark edilmesi nedeniyle tanı ve tedavide gecikme riski bulunduğuna dikkat çekti. Yıldırım, hastalığın seyrine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Pankreas kanseri tutulum bölgesine göre değişik semptomlarla karşımıza gelebilir. Sarılığa ve kilo kaybına sebep olabilir ama bazen de tuttuğu bölge nedeniyle semptoma yol açmayıp ileri evrede, metastaz yaptıktan sonra tanı konulabilir. Böyle durumlarda hastalığın tedavisinde geç kalınma ihtimali oldukça yüksektir. İstemsiz kilo kaybı, karın ağrısı ve-veya sarılık olan kişilerin radyolojik yöntemlerle dikkatlice değerlendirilmesi, tümör teşhis edilirse evreleme ve tedavi planının doğru yapılması önemlidir."

TOMOGRAFİ, MR VE ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ (EUS) İLE TANI

Şüpheli durumlarda tomografi veya MR ile değerlendirme yapılmasının önemini vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, pankreasın her zaman standart ultrasonografi ile net biçimde incelenemediğini belirtti. Tespit edilen lezyonun tümöral olup olmadığının, cerrahi olarak çıkarılabilirliğinin veya kemoterapi gerektiren bir aşamada bulunup bulunmadığının titizlikle belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Reklam Reklam

Endoskopi cihazına entegre ultrason sistemiyle çalışan endoskopik ultrasonografinin (EUS) mide veya on iki parmak bağırsağı üzerinden pankreasa yakın konumdan inceleme ve biyopsi imkanı sunduğunu aktaran Yıldırım, EUS'un safra kesesi, karaciğer ve pankreas gibi komşu organların yanı sıra mide-bağırsak duvarındaki lezyonların yayılım derinliği ve lenf bezi tutulumunun değerlendirilmesinde de değerli bir yöntem olduğunu ifade etti.

EUS'UN DİĞER KULLANIM ALANLARI: AKCİĞER, KALIN BAĞIRSAK VE MAKAT KASLARI

Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, endoskopik ultrasonografinin yalnızca pankreas ve sindirim sistemiyle sınırlı olmadığını, farklı klinik alanlarda da tanı ve biyopsi amacıyla kullanıldığını belirtti. Yıldırım, EUS'un diğer uygulama alanlarına dair şu bilgileri paylaştı:

"Yemek borusuna komşu akciğer lezyonlarının, kalın bağırsağın son kısmındaki lezyonların ve dışkı kaçırmanın ortaya çıkmasında önemli olan makat kaslarının değerlendirilmesinde ve bu bölgelerde görebildiğimiz lezyonlardan biyopsi alınmasında da EUS kullanılıyor."

Reklam Reklam

Hayat

Özel hastanelerde sigortalı hastaya fatura şoku: Aynı testte 10 kat fark

Hayat

Temizlikte omuzdan olmayın

Hayat

Antibiyotik direnci hastaneye yatırıyor

Hayat

Diş kayıpları yetersiz beslenmeye yol açabilir

Hayat

Saç dökülmesini mevsime bağlamayın: Bu belirtiler varsa dikkat!