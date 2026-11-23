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Özellikle kolların uzun süre yukarıda tutulduğu ve aynı hareketlerin tekrarlandığı ev işleri, zamanla omuz tendonlarının yıpranmasına neden olabiliyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Osman Alper Arslan, omuz tendon yırtıklarının yalnızca ağır kaldırmakla ortaya çıkmadığını, günlük hayatta sıradan görülen hareketlerin de risk oluşturduğunu belirtti.

PERDE ASARKEN DİKKAT

Bulaşık makinesinden çıkarılan tabakların üst raflara yerleştirilmesi, cam silinmesi, perde asılması ve yüksek dolaplardan eşya alınmasının omuzları zorlayabileceğini anlatan Arslan, “Özellikle kolların omuz seviyesinin üzerinde uzun süre tutulduğu veya tekrarlayan hareketler gerektiren işlerde dikkatli olunmalıdır” dedi. Omuz tendonlarının yaş ilerledikçe dayanıklılığını kaybettiğine dikkat çeken Arslan, yırtıkların özellikle 60 yaşından sonra daha sık görüldüğünü belirtti.

HER YIRTIK AMELİYAT GEREKTİRMİYOR

Omuz ağrısı nedeniyle MR çektiren hastaların yırtık tespit edildiğinde hemen ameliyat olmaları gerektiğini düşünmemesi gerektiğini vurgulayan Arslan, “MR raporunda görülen bir yırtık, her zaman ağrının nedeni veya ameliyatın gerekçesi değildir” dedi. Omuz tendonlarında yırtık bulunan hastalarda ameliyat dışı tedavilerin de etkili olabileceğini belirten Arslan, doğru planlanan fizik tedaviyle sağlam kasların güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

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