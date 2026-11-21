Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Kardiyoloji ve Ritim Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, spor sırasında göğse alınan sert bir darbenin nadir görülen ancak ölümcül sonuçlara yol açabilen bir kalp ritim bozukluğunu tetikleyebileceğini söyledi.

Kılıçaslan, “Commotio Cordis adı verilen bu tabloda, göğse gelen darbe kalbin elektriksel düzenini bozarak ani kalp durmasına neden olabiliyor. Spor sahalarında şok cihazlarının hazır bulundurulması ve ilk müdahalenin geciktirilmemesi hayati önem taşıyor” dedi.

Sağlıklı ve genç bireylerin spor sırasında aniden hayatını kaybetmesinin kalp sağlığına ilişkin soruları gündeme getirdiğini ifade eden Kılıçaslan, şöyle konuştu: “Spor esnasında yaşanan ani ölümlerin bir bölümü kalp kası, kalp damarları veya ritim bozukluklarıyla ilişkili olsa da göğse alınan sert bir darbe de ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. ‘Commotio Cordis’ olarak adlandırılan bu nadir durumda, göğse gelen künt travma kalbin ritmini bozarak ani kalp durmasına neden olabiliyor. Böyle durumlarda hızlı müdahale etmek ve şok cihazına erken ulaşmak hayati önem taşıyor”

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Göğse alınan darbe kalbin ritmini bozabiliyor

Genç sporcularda görülen ani ölümlerin farklı nedenleri olabileceğini söyleyen Kılıçaslan, göğse alınan sert darbenin yol açtığı tablonun diğer nedenlerden ayrıldığını kaydetti.

Kılıçaslan, “Sağlıklı genç bireylerin özellikle spor esnasında ani ölümü çok üzücü bir olay. Gençlerde spor sırasında yaşanan kalp kaynaklı ölümlerde ritim hastalıkları, kalp kası hastalıkları ve kalp damar hastalıkları söz konusu olabiliyor. Ancak bazı durumlarda göğse gelen künt ve ani bir travma da kalbin ritmini bozabiliyor. Göğse alınan sert darbe sonrasında kalpte ölümcül bir ritim bozukluğu gelişebiliyor ve kalp durabiliyor. Oldukça nadir görülen bir durum” dedi.

İlk dakikalarda şok cihazı hayat kurtarıyor

Müdahalenin gecikmemesi gerektiğini vurgulayan Kılıçaslan, şu ifadeleri kullandı: “Böyle durumlarda yapılması gereken müdahale, mümkün olan en kısa sürede kalbe şok verilerek ritmin normale döndürülmesini sağlamaktır. Kalp durduktan sonra beyin birkaç dakika oksijensiz kalmaya dayanabilir ancak bu süre uzadığında kalıcı beyin hasarı gelişebilir ve ölüm riski artar. Bu nedenle özellikle maçlarda görev yapan sağlık personelinin ilk yardım ve acil müdahale konusunda eğitimli olması gerekiyor. Maçlarda ve kalabalık etkinliklerde defibrilatör adını verdiğimiz şok cihazlarının hazır bulundurulması çok önemli”

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Spor alanlarında acil müdahale hazırlığı şart

Spor sırasında yaşanan ani kalp durmalarında ilk müdahalenin hızının hayatta kalma ihtimalini etkilediğini dile getiren Kılıçaslan, sahalarda görevli sağlık ekiplerinin hazırlıklı olmasının ve otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazlarına kolay ulaşılabilmesinin önemine dikkat çekti.

Yaşanan olayın tüm ayrıntılarının bilinmediğini de söyleyen Kılıçaslan, göğüs travmasına bağlı ritim bozukluğunun yanı sıra aort yırtılması gibi başka ciddi durumların da söz konusu olabileceğini, bu nedenle kesin değerlendirme için olayın tıbbi ayrıntılarının bilinmesi gerektiğini ifade etti.

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