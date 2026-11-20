İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturması Altınbaş Holding'e uzandı.
Soruşturma kapsamında Altınbaş ailesiyle bağlantılı Atlas Portföy fonlarından 16 milyar liralık şüpheli para çıkışı tespit edildi.
Sahibi ile Yönetim Kurulu Başkanı tutuklandı: Şirketlere kayyum atandı
Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ile Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş tutuklandı.
İnan Altınbaş'ın 680 milyon TL'yi gönüllü iade kapsamında ödediği bildirildi.
17 Kasım'da ise Altınbaş Holding, Altınbaş Kuyumculuk ve Alnus Yatırım'ın da aralarında bulunduğu beş şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
Firari Serdar Altınbaş Çekya'da yakalandı
İçişleri Bakanlığı, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş'ın, Çekya'da yakalandığını duyurdu.
Interpol'le temas kuruldu: Transit bölgede yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Çekya Interpol birimleriyle kurulan temaslar sonucunda Altınbaş'ın Prag Vaclav Havel Havalimanı'nın transit bölgesinde bulunduğu belirlendi.
İncelemelerde, Altınbaş hakkında söz konusu suçlardan İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince aranma kaydı bulunduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da yurt dışı çıkış yasağı kararı verildiği tespit edildi.
Altınbaş'ın Türkiye'ye iadesinin sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı ile koordineli olarak 20 Kasım 2026'da hakkında difüzyon mesajı yayımlandı.
Mesajın Çekya makamlarına iletilmesinin ardından yakalanan Altınbaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik işlemler başlatıldı.
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