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Girişimci çiftin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderdiği bir mail sayesinde COP31 boyunca 400 bin pet şişenin doğaya atılması önlendi.

Mavi ve Yeşil bölgeye kurulan 100 su istasyonu, COP31 sürecinde yaklaşık 138 ton içme suyu ihtiyacını karşıladı.

IHA Mavi Bölge (Blue Zone) ve Yeşil Bölge'ye (Green Zone) kurulan 100 su istasyonundan 70'i Mavi Bölge'de, 30'u ise Yeşil Bölge'de hizmet vermeye başladı. Katılımcılara dağıtılan mataralar sayesinde ziyaretçiler, istasyonlardan ücretsiz olarak su doldurabiliyor.

Proje 6 yıl önce hayata geçirildi

Elif ve Berat Türker çiftinin yaklaşık 6 yıl önce hayata geçirdiği proje, COP31 kapsamında bugüne kadarki en büyük organizasyonlarından birine imza attı.

Mavi Bölge (Blue Zone) ve Yeşil Bölge'ye (Green Zone) kurulan 100 su istasyonunun 70'i Mavi Bölge'de, 30'u Yeşil Bölge'de hizmet vermeye başladı.

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Katılımcılara dağıtılan mataralar sayesinde ziyaretçiler istasyonlardan ücretsiz su doldurabiliyor.

IHA Berat Türker

Süreç Şubat ayında bir maille başladı

Projenin başlama hikayesini anlatan Elif Türker, hedeflerinin tek kullanımlık pet şişelerin tüketimini azaltmak olduğunu ifade etti.

Türker, "Bu sebeple kurulan bir girişimiz. Aynı zamanda da bir TÜBİTAK girişimiyiz. TÜBİTAK destekleriyle yerli su istasyonlarımızı ürettik. Tamamen Türk mühendislerin elinden çıkmış, yüzde yüz yerli bir ürün diyebilirim." dedi.

Sürecin Şubat ayında Çevre Bakanlığı'na attığı bir mail ile başladığını anlatan Türker, daire başkanlarından Mahmut Erdaş'ın mailin hemen yanıtlanmasını istediğini söyledi. Ertesi gün sabah saat 10.00'da kendisine telefon edildiğini ve bakanlığa davet edildiğini belirtti.

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Bakanlık yetkilileri, istasyonları çok beğendiklerini, COP31'e çok yakışacağını ve süreci bir an önce başlatmak istediklerini iletti. Bakanlığa gidilerek yüz yüze görüşüldü, kaç istasyonun nerede olması gerektiği gibi detaylar konuşuldu.

IHA Elif Türker

Mayıs ayında Birleşmiş Milletlerin ilk saha ziyareti gerçekleşti. Ziyarette alana bir su istasyonu kurularak Birleşmiş Milletlerin de istasyonu deneyimlemesi sağlandı.

Türker, "İnanılmaz beğendi, çok güzel tepkiler aldık Birleşmiş Milletlerden de. Özellikle de biraz sonra datayı da tutuyor oluşumuz Birleşmiş Milletler için çok değerliydi" ifadelerini kullandı.

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Çok net bir veri sunabilmelerinin Birleşmiş Milletleri çok memnun ettiğini söyleyen Türker, ardından yoğun bir üretim ve altyapı sürecinin başladığını aktardı. İstasyonların şu anda yüzde 96-98'lerde kullanım ve verim oranlarıyla kullanılmaya devam ettiğini, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

IHA Girişimci çiftin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na attığı bir mail ile COP31 boyunca 400 bin pet şişenin doğa atılması önlendi. Mavi ve Yeşil bölgeye kurulan 100 su istasyonu ile COP31 sürecinde yaklaşık 138 ton içme suyu ihtiyacı karşılandı.

Veriler anlık olarak ekrana akıyor

Projenin yaklaşık 6 yıldır devam ettiğini belirten Berat Türker, bu dönemde kurumsal firmalara, üniversitelere ve etkinliklere hizmet verdiklerini, COP31'in bugüne kadar yaptıkları en büyük projelerden biri olduğunu söyledi.

Türker, COP31'e yaklaşık 100 istasyonla katıldıklarını, bunların 70'inin Blue Zone'da, 30'unun Green Zone'da bulunduğunu ve tüm katılımcılara ücretsiz hizmet verdiğini ifade etti. Katılımcıların büyük çoğunluğuna matara dağıtıldığını, katılımcıların bu mataralarla sularını ücretsiz doldurabildiğini de sözlerine ekledi.

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IHA Mavi ve Yeşil bölgeye kurulan 100 su istasyonu ile COP31 sürecinde yaklaşık 138 ton içme suyu ihtiyacı karşılandı.

Gelen geri bildirimlerde herkesin suyu çok beğendiği, özellikle soğukluğunun ve lezzetinin çok iyi olduğu belirtiliyor.

Şirketin yaptığı en büyük yeniliklerden birinin COP31 özelinde datalar olduğunu söyleyen Türker, 100 makineden bütün verilerin anlık olarak ekrana aktığını anlattı. Su kalitesinin ve suların soğutma kapasitesinin makine makine anlık ölçülebildiğini, bir problem çıktığında anında görülebildiğini ifade etti. Kullanılan ve doldurulan her şişenin de sayı olarak ekrana veri şeklinde geldiğini kaydetti.

IHA Girişimci çiftin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na attığı bir mail ile COP31 boyunca 400 bin pet şişenin doğa atılması önlendi. Mavi ve Yeşil bölgeye kurulan 100 su istasyonu ile COP31 sürecinde yaklaşık 138 ton içme suyu ihtiyacı karşılandı.

138 Ton temiz içme suyu sağlandı

Türker, "Şu ana kadar yaklaşık 138 ton temiz içme suyu sağladık katılımcılara, 400 bin pet şişeyi doğaya atılmaktan kurtardık" diye konuştu.

IHA Elif ve Berat Türker çifti tarafından yaklaşık 6 yıl önce hayata geçirilen proje, COP31 kapsamında bugüne kadarki en büyük organizasyonlarından birine imza attı.

Türker, "400 bin tane pet şişenin sadece COP31'deki 12 gün boyunca doğaya atılmasını kurtardık. Bu da bizim için çok büyük bir gurur ülkemiz adına" dedi.

Tüm yazılımların, altyapının, datanın ve cihazların TÜBİTAK desteğiyle Türkiye'de, Türk mühendisleri tarafından yerli olarak üretildiğini belirten Türker, "Bu da bizim için çok büyük gurur kaynağı" şeklinde konuştu.

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