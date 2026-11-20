Yuva ve Karşıyaka mahallelerinde toplam 10 bin 500 metrekarelik kilit parke ile 3 bin 500 metrelik bordür döşeme çalışmasını Kırıkkale Belediyesi sürdürüyor.
Yuva'da çalışma yapıldı, Karşıyaka'da sürüyor
Belediye, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
6 bin metrekarelik kilit parke ile 2 bin metrelik bordür çalışması, Yuva Mahallesi’ndeki 2499, 2510, 2511, 2465, 2497, 2495 ve 2580. sokaklarda yapıldı.
Karşıyaka Mahallesi’nde ise 2102, 2103, 2104, 2108 ve 2109. sokaklarda 4 bin 500 metrekare kilit parke ile bin 500 metre bordür döşeme çalışmaları sürüyor.
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, mahallelerdeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Mahallelerimizde yol ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Kırıkkale’miz için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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