Kırıkkale Belediyesi, Yuva ve Karşıyaka mahallelerinde kilit parke ve bordür döşeme çalışmalarını sürdürüyor; fotoğrafta işçiler sokakta parke taşı yerleştiriyor.

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Yuva ve Karşıyaka mahallelerinde toplam 10 bin 500 metrekarelik kilit parke ile 3 bin 500 metrelik bordür döşeme çalışmasını Kırıkkale Belediyesi sürdürüyor.

Yuva'da çalışma yapıldı, Karşıyaka'da sürüyor

Belediye, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

6 bin metrekarelik kilit parke ile 2 bin metrelik bordür çalışması, Yuva Mahallesi’ndeki 2499, 2510, 2511, 2465, 2497, 2495 ve 2580. sokaklarda yapıldı.

Karşıyaka Mahallesi’nde ise 2102, 2103, 2104, 2108 ve 2109. sokaklarda 4 bin 500 metrekare kilit parke ile bin 500 metre bordür döşeme çalışmaları sürüyor.

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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, mahallelerdeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Mahallelerimizde yol ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Kırıkkale’miz için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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