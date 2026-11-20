Zonguldak’ta Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Aslantürk’ün girişimleri sonucu, hatalı parklar yüzünden araç trafiğinin tek şeritten sağlandığı Mimar Yılmaz Yaşkan Sokak’a duba yerleştirildi.
Düzenlemeyle birlikte araçların yol kenarına park etmesi engellendi.
Hatalı park sorunu çözüldü
Belediyenin yaptığı düzenleme, Zonguldak kent merkezindeki Terakki Mahallesi Mimar Yılmaz Yaşkan Sokak’ta uzun süredir yaşanan hatalı park sorununu çözdü.
Sokağa plastik dubalar, Muhtar Ferit Aslantürk’ün Zonguldak Belediyesi nezdindeki girişimleri sonucu yerleştirildi.
Rampa üzerinde yer alan sokakta "Park Yapılmaz" tabelasına rağmen yol kenarına bırakılan araçlar yüzünden trafik tek şeritten sağlanıyordu.
Karşı yönlerden gelen sürücüler sık sık karşı karşıya kalıyor, araçlardan biri de geri manevra yaparak diğerine yol vermek zorunda kalıyordu.
Muhtar belediyeyle görüştü
Muhtar Aslantürk, mahalle sakinlerinin şikayetlerine konu olan sorunun giderilmesi için harekete geçti ve belediyeyle yaptığı görüşmeyle bölgede fiziki düzenleme yapılmasını sağladı.
Yol kenarına araç park edilmesi, belediye ekiplerinin yerleştirdiği dubalarla engellendi.
Rampadan yukarı çıkan ve aşağı inen sürücüler için trafik akışı böylece daha güvenli hale geldi.
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