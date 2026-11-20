Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında yer alan ve sahil kasabasını andıran Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

Havaların soğumasıyla birlikte Halfeti, "sakin şehir" unvanına geri döndü.

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

2013'Te sakin şehir ağına dahil edildi

Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan Halfeti, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle 2013 yılında Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edildi.

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçe, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle "saklı cennet" olarak da anılıyor.

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

Batık kent, Rumkale ve karagül

Ziyaretçiler tekne turlarıyla büyük bölümü sular altında kalan batık kenti geziyor, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi görme imkanı buluyor.

Reklam Reklam

İlçenin öne çıkan turistik noktaları arasında, sular altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi de yer alıyor.

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

Bir bölümü su altında kalan Ulu Cami ile dünyada yalnızca Halfeti'de yetişen "Karagül" bitkisi de ziyaretçilerin görebildiği yerler arasında bulunuyor.

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

Turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşları da ağırlayan ilçede, havaların soğumasıyla ziyaretçi hareketliliği azaldı.

Reklam Reklam

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

Sokakları ve sahil kesimi sakinleşen Halfeti'ye gelen az sayıdaki ziyaretçi, tarihi ve doğal güzellikleri kalabalıktan uzak keşfetme imkanı buluyor.

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

Yoğun sezonlar ilkbahar ve sonbahar

Halfeti Kaymakamı Sinan Korkmaz, yaptığı açıklamada ilçenin turizm sezonunu doğal güzellikleri ve sakin yapısıyla yoğun geçirdiğini söyledi.

Tekne işletmelerinin sayısının ziyaretçi potansiyelindeki artışa bağlı olarak her geçen yıl arttığını belirten Korkmaz, sezonun sona ermesi ve havaların soğumasıyla ilçenin sakinleştiğini de ifade etti.

Reklam Reklam

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

İlkbahar ve sonbahar aylarında ziyaretçi sayısının arttığını dile getiren Korkmaz, şöyle dedi:

"Halfeti'de senede ortalama yurt dışından ve yurt içinden olmak üzere 1 milyona yakın misafir ağırlıyoruz. Senede yoğun olduğumuz iki sezonumuz vardır, biri ilkbahar, diğeri sonbahar aylarıdır. Şu anda ikinci sezonumuzun sonlarına doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Soğuk havaların etkisiyle artık ziyaretçi sayımız yavaş yavaş azalıyor. Halfeti'nin sıfatı olan sakin şehir, aslında bu dönemde kimliğine tam manasıyla bürünmüş diyebiliriz. Bu sakin dönemde de nadir rastlanan görüntüler için misafirlerimizi Halfeti'ye bekleriz"

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

Sakin bir tatil geçirmek isteyenleri Halfeti'ye davet eden Korkmaz, işletmecilerin bu dönemi genellikle yeni turizm sezonuna hazırlık yaparak geçirdiğini söyledi.

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

İbrahim Halil Erdoğan: Sakin şehir daha da sakin oldu diyebiliriz

Turist rehberi İbrahim Halil Erdoğan da Halfeti'nin yılın en az ziyaretçi ağırladığı dönemlerden birini yaşadığını söyledi.

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

Halfeti'nin her mevsim ziyaret edilebileceğini söyleyen Erdoğan, "İlçemiz sakin şehir ünvanı olan bir ilçeydi. Şu an daha da sakin bir sezon geçiriyor. Sakin şehir daha da sakin oldu diyebiliriz. Sakinlik isteyenler şu an gelebilir." dedi.

Reklam Reklam

Halfeti'yi görmek için İstanbul'dan gelen Meltem Yıldız, ilçeyi çok beğendiğini ve sakin bir tatil geçirmek için bu dönemi tercih ettiğini belirtti.

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

Halfeti'nin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldığını dile getiren Yıldız, ilçeye daha sonra arkadaş grubuyla yeniden gelmeyi planladığını kaydetti.

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

Rauf Maltaş Anadolu Ajansı Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" unvanına yakışır günlerine geri döndü.

Hayat

Yıldız Holding Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü güneşin izinde tüm dünyadaki ekipleriyle kutladı

Hayat

Prostat kanserinde mesleki risk: İtfaiyecilerde sıklık yüzde 21 daha yüksek

Hayat

Güneydoğu'nun saklı cenneti Halfeti'de 'sakin mevsim' başladı