Birecik Baraj Gölü kıyısındaki Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladıktan sonra havaların soğumasıyla sakinleşti. Kaymakam Sinan Korkmaz, misafirleri bu dönemde ilçeye davet etti.
Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında yer alan ve sahil kasabasını andıran Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
Havaların soğumasıyla birlikte Halfeti, "sakin şehir" unvanına geri döndü.
2013'Te sakin şehir ağına dahil edildi
Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan Halfeti, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle 2013 yılında Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edildi.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçe, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle "saklı cennet" olarak da anılıyor.
Batık kent, Rumkale ve karagül
Ziyaretçiler tekne turlarıyla büyük bölümü sular altında kalan batık kenti geziyor, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi görme imkanı buluyor.
İlçenin öne çıkan turistik noktaları arasında, sular altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi de yer alıyor.
Bir bölümü su altında kalan Ulu Cami ile dünyada yalnızca Halfeti'de yetişen "Karagül" bitkisi de ziyaretçilerin görebildiği yerler arasında bulunuyor.
Turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşları da ağırlayan ilçede, havaların soğumasıyla ziyaretçi hareketliliği azaldı.
Sokakları ve sahil kesimi sakinleşen Halfeti'ye gelen az sayıdaki ziyaretçi, tarihi ve doğal güzellikleri kalabalıktan uzak keşfetme imkanı buluyor.
Yoğun sezonlar ilkbahar ve sonbahar
Halfeti Kaymakamı Sinan Korkmaz, yaptığı açıklamada ilçenin turizm sezonunu doğal güzellikleri ve sakin yapısıyla yoğun geçirdiğini söyledi.
Tekne işletmelerinin sayısının ziyaretçi potansiyelindeki artışa bağlı olarak her geçen yıl arttığını belirten Korkmaz, sezonun sona ermesi ve havaların soğumasıyla ilçenin sakinleştiğini de ifade etti.
İlkbahar ve sonbahar aylarında ziyaretçi sayısının arttığını dile getiren Korkmaz, şöyle dedi:
"Halfeti'de senede ortalama yurt dışından ve yurt içinden olmak üzere 1 milyona yakın misafir ağırlıyoruz. Senede yoğun olduğumuz iki sezonumuz vardır, biri ilkbahar, diğeri sonbahar aylarıdır. Şu anda ikinci sezonumuzun sonlarına doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Soğuk havaların etkisiyle artık ziyaretçi sayımız yavaş yavaş azalıyor. Halfeti'nin sıfatı olan sakin şehir, aslında bu dönemde kimliğine tam manasıyla bürünmüş diyebiliriz. Bu sakin dönemde de nadir rastlanan görüntüler için misafirlerimizi Halfeti'ye bekleriz"
Sakin bir tatil geçirmek isteyenleri Halfeti'ye davet eden Korkmaz, işletmecilerin bu dönemi genellikle yeni turizm sezonuna hazırlık yaparak geçirdiğini söyledi.
İbrahim Halil Erdoğan: Sakin şehir daha da sakin oldu diyebiliriz
Turist rehberi İbrahim Halil Erdoğan da Halfeti'nin yılın en az ziyaretçi ağırladığı dönemlerden birini yaşadığını söyledi.
Halfeti'nin her mevsim ziyaret edilebileceğini söyleyen Erdoğan, "İlçemiz sakin şehir ünvanı olan bir ilçeydi. Şu an daha da sakin bir sezon geçiriyor. Sakin şehir daha da sakin oldu diyebiliriz. Sakinlik isteyenler şu an gelebilir." dedi.
Halfeti'yi görmek için İstanbul'dan gelen Meltem Yıldız, ilçeyi çok beğendiğini ve sakin bir tatil geçirmek için bu dönemi tercih ettiğini belirtti.
Halfeti'nin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldığını dile getiren Yıldız, ilçeye daha sonra arkadaş grubuyla yeniden gelmeyi planladığını kaydetti.
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