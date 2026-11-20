Fon'dan tutuklu Emre Tezmen’den dikkat çeken savunma: 'Kayıp paraların tamamı MKK ve Borsa İstanbul kayıtlarında'

Tera’nın başkanı Emre Tezmen, ek ifade verdi. Sorguda yöneltilen “Fon krizinde kaybolan paralar nereye gitti?” sorusuna Tezmen, “Tüm işlemler, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayıt altına alınmıştır. Bütün işlemler Borsa İstanbul nezdinde gerçekleştirilmiştir“ cevabını verdi. Tezmen, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan ile ilişkilerini ise “Kendisi ile diyaloğum iyiydi. ‘Seni ekonominin başında görmek isterim’ derdi. Beni MKK’ya o aday gösterdi” diyerek anlattı. Tezmen, Şahap Kavcıoğlu'nun da kendisinden Pusula'yı almasını istediğini söyledi.