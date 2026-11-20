Lodosun etkili olduğu Marmara Bölgesi'nde Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.
Günlerdir aralıklarla şiddetini artıran lodos, İstanbul'da etkisini sürdürüyor. İDO, BUDO ve Şehir Hatları'ndaki seferlerde ise şiddetli lodos yüzünden iptaller yaşandı.
İDO'da altı sefer iptal edildi
Olumsuz hava şartları nedeniyle İDO'da Yenikapı-Yalova 09.45, Yalova-Yenikapı 09.45, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30, Yenikapı-Yalova 11.45, Yalova-Yenikapı 11.45 ve Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 12.30 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
BUDO'da 10 sefer iptal edildi
BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya); 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya); 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas); 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş); 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş); 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya); 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas); 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş); 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya); 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş).
Şehir Hatları'nda iptal edilen seferler
Şehir Hatları'nda ise elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edilen seferler şöyle:
Adalar-Beşiktaş; Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş; Küçüksu-İstinye; Beykoz-Sarıyer; Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada; Büyükada-Sedef Adası Hattı; Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy; Bostancı-Adalar-Ring Hattı.
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