Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarda 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini Edirne'deki güvenlik güçleri tespit etti.
Göçmenler Göç İdaresi ve Pehlivanköy'e gönderildi
Edirne'de yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde güvenlik güçlerince yakalanan 8 düzensiz göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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