Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 5 kaçak göçmen, Edirne'de yakalandı.
Üyüklütatar köyünde denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
Yakalanan 5 kaçak göçmenin 3'ünün Afganistan, 2'sinin Irak uyruklu olduğu belirlendi.
Hastaneye götürülen göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi.
Göçmenler, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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