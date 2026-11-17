Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Dün gece İpsala'dan Keşan yönüne seyreden K.T. yönetimindeki otomobil, ilçe girişindeki kavşakta dönüş yapan H.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada yaralananlar, sürücü K.T. ile yanındaki C.Ç. ve S.Ç. oldu.
Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Kaza yerine, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
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