Sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek oldu: İklim mücadelesinde Konya modeli kitap oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede Konya’nın tecrübelerini ve uygulamalarını ortaya koyan “İklim Değişikliğinde Konya Modeli” kitabı ile Konya’nın uluslararası iklim vizyonu dünyayla paylaşılıyor. Sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da örnek olan eser, dünyanın farklı ülkelerinden COP31’e gelen devlet büyüklerine ve belediye başkanlarına takdim ediliyor. Dünya Belediyeler Birliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, “İklim değişikliğinden en fazla etkilenen şehir Konya. Bu bilinçle şehrimizi daha dirençli hale getirmek için ortaya bir model daha koyduk. Konya olarak edindiğimiz tecrübeleri paylaşmaya ve geleceğin daha dirençli şehirlerini inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yayının, şehirlerimizi geleceğe birlikte hazırlamamıza güçlü bir katkı sunmasını diliyorum” dedi.