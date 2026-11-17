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Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağının (ENNHRI) Brüksel'deki Genel Kuruluna katılan TİHEK Başkanı Vasip Şahin, Türkiye Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ve AB Daimi Temsilcisi Yaprak Balkan ile görüştü. Temaslarda üç iş birliği alanı öne çıktı. 2022'de B statüsü alan TİHEK, BM'nin Paris İlkeleri'ne tam uyumu gösteren A statüsüne geçmeyi hedefliyor. Bunun için kurumun bağımsızlığı, yönetimi, kararlarının takibi ve sivil toplumla ilişkilerinde ilerleme gerekiyor. ENNHRI'nin teknik desteğiyle yol haritası hazırlanması değerlendiriliyor.

AYRIMCILIK VE GÖÇMEN HAKLARI

Din, dil, ırk, engellilik ve cinsiyet temelinde ayrımcılığa ilişkin şikâyetlerin incelenmesinde ortak toplantılar, deneyim paylaşımı ve uzman eğitimleri gündemde.

TİHEK'in habersiz denetlediği geri gönderme merkezleri için de ortak inceleme yöntemleri ve uluslararası standartların karşılaştırılması planlanıyor. Genel Kurul'da 2027 faaliyet planı ve bütçesi kabul edilirken Hırvatistan Ombudsmanı Tena Šimonović Einwalter ENNHRI'nin yeni başkanı seçildi.

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