Stand For Gaza ve Filistin’e Destek Platformu tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, akademisyen, gazeteci ve sivil toplum temsilcilerinin katıldı. Çalıştayda algoritmik direniş, Gazze’de eğitim kurumlarına yönelik saldırıların belgelenmesi, ortak terminoloji oluşturulması ve gazetecilerle dayanışma ağı kurulması konuşuldu.

GAZZE KONGRESİNE HAZIRLIK

Çalıştayın Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Raşit Sancar, Ekim 2023’ten bu yana 260’tan fazla gazetecinin öldürüldüğünü belirterek, “Öldürülen her gazeteci, dünyadan gizlenmek istenen bir tanıklıktır” dedi. Çalıştayda, Gazze ve Türkiye’deki basın sendikaları arasında kardeş sendika protokolü hazırlanması gündeme geldi. Gazetecilerin maddi, hukuki ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan protokolün İstanbul’da imzalanması planlanıyor. Filistin içeriklerine yönelik sosyal medya kısıtlamalarına karşı içerik üreticileri için kılavuz ve hukuki başvuru rehberi hazırlanması ele alındı. Ayrıca işgali meşrulaştırdığı belirtilen ifadeler yerine ortak bir terminoloji oluşturulması amacıyla kitapçık hazırlanması kararlaştırıldı. Çalıştayda Mayıs 2027’de Uluslararası Gazze Kongresi düzenlenmesi hedefi de gündeme geldi.

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