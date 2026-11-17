İkinci etapta 8 metrelik kazı yapılacak





Alanın ikinci etap çalışmaları için ihale gerçekleştirilirken, sur duvarına dik konumda çeşitli duvar bölümleri bulundu. Geçmiş dönemlere ait odacıklar olduğu tahmin edilen bu yapıların ortaya çıkarılması için 8 metre derinliğinde kazı yapılması planlanıyor. Kazının ardından akademisyenlerle birlikte yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda alanın niteliği ve kullanım geçmişi netleştirilecek.





Kazılarda ortaya çıkarılan sikkeler ve zeytinyağı küpleri ise Müze Müdürlüğü aracılığıyla koruma altına alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi alanın çelik yapılarla güçlendirilerek seyir terasına dönüştürülmesi hedefleniyor. Peyzaj düzenlemesi, aydınlatma ve bilgilendirme tabelalarının da yapılacağı alanda, tarihi limanın geçmişini anlatan bilgilendirmelerle bölgenin vatandaşların ziyaretine açılması planlanıyor.