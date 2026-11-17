Türk Halk Müziği'nin tanınan isimlerinden Yavuz Bingöl, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurdu. Akşam saatlerinde rahatsızlanan sanatçı, acil olarak İstanbul'daki Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi'ne götürüldü.
Safra kesesinde taş tespit edildi
Hastanede gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerin ardından Bingöl'ün safra kesesinde taş olduğu belirlendi. Doktorlar tarafından tedaviye alınan sanatçının sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Ameliyata alınacak
Yapılan incelemelerin ardından Yavuz Bingöl'ün safra kesesinin alınmasına karar verildi. Ünlü sanatçının ameliyatının bu gece gerçekleştirilmesinin planlandığı öğrenildi.
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