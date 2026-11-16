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Uzmanlardan beslenme uyarısı: Her takviye masum her paketli gıda masum değil

13:07, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
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Diyetisyen Gizem Güneş, sosyal medya tavsiyesiyle kullanılan takviyeler ve diyet ibareli paketli gıdalar konusunda uzman kontrolü çağrısı yaptı.

Diyetisyen Gizem Güneş, marketlerdeki diyet ibareli paketli gıdaların ve sosyal medya tavsiyesiyle kullanılan takviyelerin sağlığa zarar verebileceğini belirtti. Güneş, uzman kontrolünün önemine dikkat çekti.

Diyetisyen Gizem Güneş, sosyal medya tavsiyesiyle kullanılan takviyelerin ve marketlerdeki diyet ibareli paketli gıdaların sağlığa zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Bilinçsiz vitamin takviyesi kullanımına ve paketli gıdaların tüketimine değinen Güneş, tüketim alışkanlıklarında sosyal medyanın belirleyici bir rol oynadığını söyledi. Etiket okumanın ve uzman görüşü almanın önemini vurguladı.

Sosyal medya belirleyici oluyor

Kişilerin sağlık arayışında yanlış ürünlere yönelebildiğini ifade eden Güneş, şöyle konuştu:
"Vitamin takviyelerine marketlerde gördüğümüz özellikle üzerinde diyet yazan paketli gıdalar. Kendi sağlığımızı düşünürken aslında gerçekten sağlıklı şeylere mi yöneliyoruz? Bunların içerikleri gerçekten sağlıklı mı? Genelde bunu çok sorgulamıyoruz. Çünkü burada genelde belirleyici sosyal medya oluyor. Sosyal medyada bir ürünün tavsiye edilmesi üzerine bilinçsizce vücudumuza ne olup bittiğini bilmeden kullandığımız takviyeler ve aynı zamanda paketli gıdalar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor"

"Önemli olan içerik okumak"

Ürün etiketlerindeki ibarelere dikkat edilmesi gerektiğine değinen Güneş, "Paketli gıdaların tamamı çok kötüdür, paketli gıda tüketmeyelim gibi bir şey söz konusu değil. Ama burada önemli olan içerik okumak. Sırf fit, sağlıklı daha fazla protein içeriği yazan ürünleri tüketmemek onun içerisindeki ilave ek şekerlere mutlaka bakmak, içerisindeki katkı maddelerini araştırmak sağlığımız için daha önemli" diye konuştu.

Kan değerleri düzenli kontrol edilmeli

Kan değerlerinin düzenli kontrol edilmesinin şart olduğunu aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Yine takviye konusunda da mutlaka en az 6 ayda bir kan değerlerimize baktırdıktan sonra hekimimizle ya da diyetisyenimizle yapacağımız görüşmeden sonra kullanacağımız takviyelere karar vermek yine burada çok önem taşıyor. Bilinçsizce kullandığımız takviyeler aslında vücudumuza faydadan çok zarar sağlıyor. Amaç uzun sağlıklı bir yaşam tasarlamaksa mutlaka bunlara dikkat ederek olabildiğince uzmanına danışarak etiket okuyarak bir düzen kurmanız, vücudunuzu tanımanız ve ihtiyaçlarına göre hareket etmeniz gerekiyor. O yüzden lütfen sosyal medyada başkalarının kullandığı, başkalarına iyi gelen takviyeleri kullanmayalım."

Başlıklar :gizem güneşdiyetisyenzonguldakpaketli gıda
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Uzmanlardan beslenme uyarısı: Her takviye masum her paketli gıda masum değil
Diyetisyen Gizem Güneş, sosyal medya tavsiyesiyle kullanılan takviyeler ve diyet ibareli paketli gıdalar konusunda uzman kontrolü çağrısı yaptı.
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