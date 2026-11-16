Diyetisyen Gizem Güneş, sosyal medya tavsiyesiyle kullanılan takviyelerin ve marketlerdeki diyet ibareli paketli gıdaların sağlığa zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Bilinçsiz vitamin takviyesi kullanımına ve paketli gıdaların tüketimine değinen Güneş, tüketim alışkanlıklarında sosyal medyanın belirleyici bir rol oynadığını söyledi. Etiket okumanın ve uzman görüşü almanın önemini vurguladı.
Sosyal medya belirleyici oluyor
"Önemli olan içerik okumak"
Ürün etiketlerindeki ibarelere dikkat edilmesi gerektiğine değinen Güneş, "Paketli gıdaların tamamı çok kötüdür, paketli gıda tüketmeyelim gibi bir şey söz konusu değil. Ama burada önemli olan içerik okumak. Sırf fit, sağlıklı daha fazla protein içeriği yazan ürünleri tüketmemek onun içerisindeki ilave ek şekerlere mutlaka bakmak, içerisindeki katkı maddelerini araştırmak sağlığımız için daha önemli" diye konuştu.
Kan değerleri düzenli kontrol edilmeli
"Yine takviye konusunda da mutlaka en az 6 ayda bir kan değerlerimize baktırdıktan sonra hekimimizle ya da diyetisyenimizle yapacağımız görüşmeden sonra kullanacağımız takviyelere karar vermek yine burada çok önem taşıyor. Bilinçsizce kullandığımız takviyeler aslında vücudumuza faydadan çok zarar sağlıyor. Amaç uzun sağlıklı bir yaşam tasarlamaksa mutlaka bunlara dikkat ederek olabildiğince uzmanına danışarak etiket okuyarak bir düzen kurmanız, vücudunuzu tanımanız ve ihtiyaçlarına göre hareket etmeniz gerekiyor. O yüzden lütfen sosyal medyada başkalarının kullandığı, başkalarına iyi gelen takviyeleri kullanmayalım."
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