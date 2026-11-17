TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2027 yılı bütçesini sunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanser tedavisine yönelik yeni bir müjdeyi paylaşarak proton cihazının Türkiye’ye getirildiğini belirtti.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ TEKNOLOJİLER

Kanser tedavisinde CAR-T hücre tedavisinin de Türkiye’de uygulanmaya başlandığını belirten Memişoğlu, bugüne kadar birçok hastaya bu yöntemle tedavi uygulandığını söyledi. Son bir yılda 8,2 milyon kanser taraması yapıldığını aktaran Memişoğlu, ileri incelemeler sonucunda 21 bin 179 kişiye kanser tanısı konularak erken dönemde tedavilerine başlandığını kaydetti. Proton ışınlarıyla tümörü hedef alarak çevresindeki sağlıklı dokuların radyasyondan daha az etkilenmesini amaçlayan proton tedavisi teknolojisinin Türkiye'de kullanılmaya başlanacağını müjdeleyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Kanser tedavisinde kullanılan, dünyanın en ileri teknolojilerinden biri olan proton cihazı artık ülkemizde. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde kurulum ve test çalışmaları devam eden cihazımızı 2027’de hastalarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

RANDEVU TALEBİ 390 BİNE DÜŞTÜ

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) bekleyen taleplerin 4 milyondan 390 bine düşürüldüğünü açıklayan Memişoğlu, kalan taleplerin dörtte birinin belirli bir hekimden randevu alma tercihinden kaynaklandığını aktardı. Aile hekimlerinin gerekli gördükleri hastalar için uzman hekim randevusu alabildiğini hatırlatan Memişoğlu, yılın ilk dokuz ayında aile hekimleri aracılığıyla hastanelerden 12,5 milyon randevu oluşturulduğunu bildirdi.

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ORGAN BAĞIŞI DÖRT KATINA ÇIKTI

Organ bağışının e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilmesine imkan tanınmasının ardından 188 bin 539 kişinin dijital organ bağışı vasiyeti oluşturduğunu belirten Memişoğlu, düzenlemeyle yıllık ortalama bağışçı sayısının dört katına çıktığını söyledi. Son bir yılda yaklaşık 5 bin organ nakli yapıldığını da açıkladı. Bakan Memişoğlu, ilaçların kutu bazında takip edildiğini ve olası tedarik sorunlarının erken uyarı sistemiyle tespit edildiğini belirterek, Türkiye’de satılan ilaçların yüzde 92’sinin yurt içinde üretildiğini, 2026’da 61 bin ürün denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

SEZARYEN GERİLEDİ

Ebe desteğinden gebe okullarına, bilgilendirme çalışmalarından doğuma hazırlık hizmetlerine kadar yürütülen çalışmaların da katkısıyla primer sezaryen oranında yüzde 12'lik düşüş sağlandığına dikkati çeken Memişoğlu, "Uzun yıllar sonra sezaryen oranlarının ilk kez azalma eğilimine girmesi çok önemli" dedi. Memişoğlu, bebek ölüm hızının ise binde 7,7’ye gerilediğini belirtti.

Öte yandan Kemal Memişoğlu, 38 bin personel alımının detayların yakında paylaşacaklarını duyurdu.

Yeni yılda 46 yeni hastane

Trabzon Şehir Hastanesi'nin ay sonunda hasta kabulüne başlayacağını belirten Memişoğlu, 2027’de 5'İ şehir hastanesi olmak üzere 46 hastanenin hizmete açılmasının planlandığını söyledi. Aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, laboratuvarlar ve acil sağlık istasyonlarını kapsayan 1217 tesisin yatırım sürecinin sürdüğünü, bunlardan 486’sının inşaat aşamasında olduğunu aktardı. Memişoğlu, sundukları hizmetin memnuniyete yansıdığını belirterek, "TÜİK verilerine göre sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı son bir yılda 6,2 puan artarak yüzde 69,4'e yükseldi" dedi.

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