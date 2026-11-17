Kütahya'da yaşayan sanatçı Erdoğan Başaran, tespih yapımında kullanılan sıkma ve damla kehribar parçalarından birbirinden farklı tasarımlarda kolyeler üretiyor. Kalp ve damla formlarındaki kolye uçları yoğun ilgi görüyor.
Tespih parçalarından kolye: Tespih yapımında kullanılan sıkma ve damla kehribar parçalarını değerlendiren Kütahyalı sanatçı Erdoğan Başaran, birbirinden farklı tasarımlarda kolyeler üretiyor.
Kalp ve damla formları: Kalp ve damla formları Kolye uçlarına yoğun ilgi gören Başaran, emekliliğinin ardından başladığı el sanatını günün büyük bölümünde sürdürüyor ve sanatseverlerle buluşturuyor.
Atölyede kesim ve şekillendirme: "Ben sıkma kehribardan takı yapıyorum. En çok da kolye uçları hazırlıyorum." dedi Başaran. Tespih imalatı yapan ustalardan temin ettiği parçaların kesim ve şekillendirme işlemini kendisi gerçekleştiriyor.
El emeği kolyeler: El emeği kolyeler Kütahya'da yaşayan Başaran'ın sıkma ve damla kehribar parçalarından ürettiği kolyeler, birbirinden farklı tasarımlarıyla öne çıkıyor.
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