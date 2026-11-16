Özçelik, genç yaşta girişimci olmanın TKDK'de ekstra avantaj sağladığını anlatarak, "Biz de yaşımız dolayısıyla bu avantajlardan faydalandık ve destek tutarını yüzde 70'in üzerine çıkardık." dedi.





Halil Özçelik, toplam 4 bin 200 metrekarelik alana kurulan, 200 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip işletmenin 2 bin 100 metrekaresinin kapalı, diğer kısmının açık olduğunu dile getirdi.





İşletmeye "Holstein" ırkı 87 gebe düve getirdiklerini ve hayvanların doğumlarının ardından süt üretimine başlayacaklarını belirten Özçelik, çiftliğin hastalıktan ari ve Avrupa Birliği standartlarında olduğunu ifade etti.