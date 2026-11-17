Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Şair, mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 5. yıl dönümünde Şehzadebaşı Camii haziresindeki kabri başında dualarla anıldı. Öğle namazının ardından düzenlenen anma törenine İstanbul İl Kültür Müdür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, şair ve yazar Mustafa Yürekli, akademisyen Talip Gül, yazar Yüksel Kanar ve Karakoç’un sevenlerinin de aralarında bulunduğu yüze yakın kişi katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı törende Karakoç için dua edildi.

Törende konuşan Hüseyin Keskin, “Üstadımız yetiştirdiği binlerce, milyonlarca etkilediği gençlerle, insanlarla önemli bir medeniyet inşa etmeye çalıştı, gayret gösterdi. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı. Şair ve yazar Mustafa Yürekli ise “Sezai Bey, İslam Birliği davasının savunucularındandı. Vefatının üzerinden 5 sene geçti. Bugün Mekke Anlaşması bunun ayak seslerini bizlere veriyor” ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

Hayat

Rize'de resim merakı Nuray Şahin'i çini boyama ustası yaptı

Hayat

Türk dünyasının kültürel iş birliği güçleniyor

Gündem

Asırlara direnen sanat: Tarihi caminin ahşap işçiliği hayran bırakıyor