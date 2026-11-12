Takip edilen araçtan atılan çantada 1517 sentetik hap ele geçirildi

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karanlıkdere mevkisinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri V.Y. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçtan yol kenarına bir çanta atıldı. Jandarmanın incelediği çantada 25 kutu içerisinde 1517 sentetik hap ele geçirildi. Araç ise takip sonucu durduruldu. Sürücü V.Y. ve yanındaki A.Y. gözaltına alındı. Öte yandan A.Y.’nin üzerinde ‘payp’ tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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