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İki popüler model tarih oluyor: 2027'de üretimleri bitecek

10:43, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:12, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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İngiliz otomobil üreticisi Range Rover, satışlarının önemli bölümünü oluşturan iki popüler modeli için üretimi durdurma kararı aldı. 2027 yılında hayata geçmesi planlanan değişiklikle birlikte markanın ürün gamı yeniden şekillenecek. Evoque ve Velar'ın yerini alacak yeni model de belli oldu.

İngiliz lüks arazi aracı üreticisi Land Rover bünyesinde faaliyet gösteren Range Rover, önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Markanın uzun yıllardır satış hacmine önemli katkı sağlayan Evoque ve Velar modellerinin üretimi 2027 yılında sona erecek. Şirket, bu modellerin yerine yeni bir kompakt SUV geliştirmeyi planlamazken, daha az sayıda modelle üst düzey lüks segmentte konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

ÜRETİM 2027 YILINDA SONA ERECEK

Range Rover Genel Müdürü Martin Limpert'in açıklamalarına göre Evoque ve Velar, ürün yaşam döngülerinin tamamlanması nedeniyle üretimden kaldırılacak. Şirketin bu iki model için doğrudan bir halef hazırlığı bulunmuyor.


Son 10 yılda markanın satış adetlerinde önemli pay sahibi olan Evoque ve Velar, amiral gemisi modellerin yüksek fiyatlarına çıkmadan Range Rover markasına sahip olmak isteyen müşterilere hitap ediyordu. Ancak 2027'de üretimin durmasıyla birlikte markanın bu segmentteki iki önemli modeli ürün gamından çıkacak.


Mevcut araçların stokları ise bazı pazarlarda üretim sona erdikten sonra da satışta kalabilecek. Kompakt ve daha uygun fiyatlı SUV arayışındaki müşteriler için Land Rover çatısı altındaki Defender ve Discovery modelleri öne çıkacak.

YENİ GİRİŞ SEVİYESİ MODELİ RANGE ROVER GT OLACAK

Evoque ve Velar'ın üretimden kalkmasının ardından Range Rover'ın ürün ailesi üç modelden oluşacak. Yeni Range Rover GT, Range Rover Sport ve markanın tam boyutlu Range Rover modeli, ürün gamının temelini oluşturacak.


Markanın yeni giriş seviyesi modeli olarak konumlandırılması beklenen Range Rover GT'nin küresel pazardaki vergisiz başlangıç fiyatının yaklaşık 120 bin dolar olması öngörülüyor. Bu tutar, yaklaşık 6 milyon TL'ye karşılık geliyor.


Değişen ürün stratejisinin Türkiye pazarına da yansıması bekleniyor. Türkiye'de 2026 model Range Rover Evoque'un başlangıç anahtar teslim fiyatı 6 milyon 878 bin 647 TL seviyesinde bulunuyor. Üretimin sona ermesiyle birlikte modelin gelecekteki satış ve tedarik süreci de önem kazanacak.



ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜMDE YENİ ADIM

Range Rover GT, markanın Elektrikli Modüler Mimari (EMA) platformu üzerinde geliştirilecek. Modelin ilk aşamada tamamen elektrikli olarak satışa sunulması planlanıyor. Geleneksel hibrit motor seçeneklerinin ise ilerleyen dönemde ürün ailesine eklenmesi bekleniyor.


Tasarım bakımından GT'nin Evoque ve Velar'ın doğrudan devamı niteliğinde olması beklenmiyor. Test sürüşleri sırasında görüntülenen prototiplere ait casus fotoğraflar, yeni modelin klasik köşeli SUV çizgilerinden farklı olarak daha sportif bir crossover coupe tasarımı taşıyacağına işaret ediyor.

Markanın geleneksel SUV karakterini ise Range Rover Sport temsil etmeyi sürdürecek. GT ile aynı dönemde piyasaya çıkması beklenen tamamen elektrikli Range Rover Sport için küresel sipariş süreci de başladı.


Henüz fiyatı açıklanmayan elektrikli Range Rover Sport'un, uluslararası WLTP ölçüm standartlarına göre yaklaşık 600 kilometre menzil sunması hedefleniyor. Böylece marka, ürün gamını yeniden şekillendirirken elektrikli araç pazarındaki varlığını da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Başlıklar :Range RoverSUVLand RoverEvoqueVelarüretim durdurulmasıaraç
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İki popüler model tarih oluyor: 2027'de üretimleri bitecek

İngiliz lüks arazi aracı üreticisi Land Rover bünyesinde faaliyet gösteren Range Rover, önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Markanın uzun yıllardır satış hacmine önemli katkı sağlayan Evoque ve Velar modellerinin üretimi 2027 yılında sona erecek. Şirket, bu modellerin yerine yeni bir kompakt SUV geliştirmeyi planlamazken, daha az sayıda modelle üst düzey lüks segmentte konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

ÜRETİM 2027 YILINDA SONA ERECEK

Range Rover Genel Müdürü Martin Limpert'in açıklamalarına göre Evoque ve Velar, ürün yaşam döngülerinin tamamlanması nedeniyle üretimden kaldırılacak. Şirketin bu iki model için doğrudan bir halef hazırlığı bulunmuyor.


Son 10 yılda markanın satış adetlerinde önemli pay sahibi olan Evoque ve Velar, amiral gemisi modellerin yüksek fiyatlarına çıkmadan Range Rover markasına sahip olmak isteyen müşterilere hitap ediyordu. Ancak 2027'de üretimin durmasıyla birlikte markanın bu segmentteki iki önemli modeli ürün gamından çıkacak.


Mevcut araçların stokları ise bazı pazarlarda üretim sona erdikten sonra da satışta kalabilecek. Kompakt ve daha uygun fiyatlı SUV arayışındaki müşteriler için Land Rover çatısı altındaki Defender ve Discovery modelleri öne çıkacak.

YENİ GİRİŞ SEVİYESİ MODELİ RANGE ROVER GT OLACAK

Evoque ve Velar'ın üretimden kalkmasının ardından Range Rover'ın ürün ailesi üç modelden oluşacak. Yeni Range Rover GT, Range Rover Sport ve markanın tam boyutlu Range Rover modeli, ürün gamının temelini oluşturacak.


Markanın yeni giriş seviyesi modeli olarak konumlandırılması beklenen Range Rover GT'nin küresel pazardaki vergisiz başlangıç fiyatının yaklaşık 120 bin dolar olması öngörülüyor. Bu tutar, yaklaşık 6 milyon TL'ye karşılık geliyor.


Değişen ürün stratejisinin Türkiye pazarına da yansıması bekleniyor. Türkiye'de 2026 model Range Rover Evoque'un başlangıç anahtar teslim fiyatı 6 milyon 878 bin 647 TL seviyesinde bulunuyor. Üretimin sona ermesiyle birlikte modelin gelecekteki satış ve tedarik süreci de önem kazanacak.



ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜMDE YENİ ADIM

Range Rover GT, markanın Elektrikli Modüler Mimari (EMA) platformu üzerinde geliştirilecek. Modelin ilk aşamada tamamen elektrikli olarak satışa sunulması planlanıyor. Geleneksel hibrit motor seçeneklerinin ise ilerleyen dönemde ürün ailesine eklenmesi bekleniyor.


Tasarım bakımından GT'nin Evoque ve Velar'ın doğrudan devamı niteliğinde olması beklenmiyor. Test sürüşleri sırasında görüntülenen prototiplere ait casus fotoğraflar, yeni modelin klasik köşeli SUV çizgilerinden farklı olarak daha sportif bir crossover coupe tasarımı taşıyacağına işaret ediyor.

Markanın geleneksel SUV karakterini ise Range Rover Sport temsil etmeyi sürdürecek. GT ile aynı dönemde piyasaya çıkması beklenen tamamen elektrikli Range Rover Sport için küresel sipariş süreci de başladı.


Henüz fiyatı açıklanmayan elektrikli Range Rover Sport'un, uluslararası WLTP ölçüm standartlarına göre yaklaşık 600 kilometre menzil sunması hedefleniyor. Böylece marka, ürün gamını yeniden şekillendirirken elektrikli araç pazarındaki varlığını da güçlendirmeyi amaçlıyor.

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