İki popüler model tarih oluyor: 2027'de üretimleri bitecek

ÜRETİM 2027 YILINDA SONA ERECEK

Range Rover Genel Müdürü Martin Limpert'in açıklamalarına göre Evoque ve Velar, ürün yaşam döngülerinin tamamlanması nedeniyle üretimden kaldırılacak. Şirketin bu iki model için doğrudan bir halef hazırlığı bulunmuyor.





Son 10 yılda markanın satış adetlerinde önemli pay sahibi olan Evoque ve Velar, amiral gemisi modellerin yüksek fiyatlarına çıkmadan Range Rover markasına sahip olmak isteyen müşterilere hitap ediyordu. Ancak 2027'de üretimin durmasıyla birlikte markanın bu segmentteki iki önemli modeli ürün gamından çıkacak.





Mevcut araçların stokları ise bazı pazarlarda üretim sona erdikten sonra da satışta kalabilecek. Kompakt ve daha uygun fiyatlı SUV arayışındaki müşteriler için Land Rover çatısı altındaki Defender ve Discovery modelleri öne çıkacak.